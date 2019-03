Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Einbrecher, Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Am Donnerstag, dem 23. August 2018 kam es zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch im Hotel Thüringer Hof in der Hauptstraße. Ein Unbekannter gelangte gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Hotel. Vom Treppenhaus aus, wollte er in den Küchentrakt. Hier scheiterte er aber an der verschlossenen Tür. Durch die Fluchttür verließ der Täter das Hotel, ohne Diebesgut. Er konnte von mehreren Überwachungskameras gefilmt werden. Wer erkennt die unbekannte Person oder kann Angaben zur getragenen Kleidung, insbesondere dem Sweatshirt oder den Rucksack machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

