Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoklau gescheitert

Nordhausen (ots)

In der zurückliegenden Nacht versuchten Unbekannte einen geparkten VW T 4 in der Bochumer Straße zu klauen. Man hatte die Fahrertür aufgebrochen und probiert, die Verkleidung abzumontieren. Hieran scheiterten der oder die Diebe. Das Auto blieb stehen. Wer Hinweise zum Tageschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell