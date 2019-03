Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle verloren

Schimberg (ots)

Mit dem Gegenverkehr kollidierte am Donnerstagnachmittag ein 70-jähriger Autofahrer zwischen Martinfeld und Bernterode. Der Rentner war in einer Kurve in die Leitplanke geraten. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Passat und stieß gegen einen entgegenkommenden Tiguan. Glück im Unglück, keiner der Unfallbeteiligten wurde ernsthaft verletzt.

