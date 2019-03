Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau nach Auffahrunfall verletzt

Leinefelde (ots)

Drei Fahrzeuge waren in einen Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße verwickelt. Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr gegen 17.00 Uhr auf einen vor ihm haltenden Skoda Fabia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen BMW geschoben, der vor diesem stand. Die 47-jährige Skodafahrerin musste leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden. An der Unfallstelle kam es zu kurzzeitigen Behinderungen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell