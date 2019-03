Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buch abgebrannt, die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ellrich (ots)

Zu einem eher außergewöhnlichen Fall sucht die Kriminalpolizei Nordhausen Zeugen. Am 04. März entdeckte ein Zeuge im Hauseingang des Heimatmuseums in der Hospitalstraße ein angebranntes Buch. Hierbei handelte es sich um ein vermutliches Antiquariat, mit dem Titel Virabell, Tochter der Granden, Autor ist Andreas Stauffer-Bellardi. Wer hat am Wochenende vom 02. März bis 04. März Personen im Umfeld des Heimatmuseums beobachtet? Wer hat möglicherweise das brennende Buch gesehen? Wer kann Angaben zur Herkunft des Buches machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell