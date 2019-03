Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Mittwoch, dem 13. März. Der Fahrer eines grauen Audi A 3 parkte gegen 08.30 Uhr sein Auto auf dem Parkdeck des Krankenhauses in der Dr.-Robert-Koch-Straße gegenüber dem Haupteingang. Als er gegen 12.50 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte wies dieses massive Beschädigungen an der Beifahrerseite, insbesondere an der Tür, am vorderen Kotflügel und dem Vorderrad auf. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

