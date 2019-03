Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeugdiebe auf Tour

Borxleben (ots)

Auf zwei Trennschleifer und einen Bohrhammer hatten es Diebe in der zurückliegenden Nacht in Borxleben abgesehen. Beide Werkzeuge wurden aus jeweils unterschiedlichen Kleintransportern in der Ortsstraße gestohlen. Bei einem Transporter zerstörte man die Heckscheibe, in den anderen Transporter gelangte man durch Aufschieben der Seitenscheibe. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

