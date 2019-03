Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Reinholterode (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde die Heckscheibe eines geparkten Transporters im Oberdorf eingeschlagen. Mit Werkzeug im Wert von mindestens 6000 Euro verschwanden der oder die Diebe. Ob der Diebstahl mit einem ähnlich gelagerten Vorfall in Dingelstädt am Mittwochabend zusammenhängt, muss nun geprüft werden. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell