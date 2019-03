Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fehlalarm der anderen Art

Leinefelde (ots)

Ein Einbruchsalarm in einer Berufsschule im Gewerbepark Süd führte am Dienstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Doch dieser endete schneller als gedacht und zauberte den Polizisten ein Schmunzeln ins Gesicht. In der Schule waren keine Einbrecher am Werk. Mehrere Schüler waren von einer Lehrerin versehentlich eingeschlossen worden und hatten bewusst den Alarm ausgelöst, um auf sich aufmerksam zu machen. Nach einer halben Stunde befreite die Lehrerin die Schüler aus ihrer misslichen Lage.

