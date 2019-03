Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blechschäden am Nachmittag

Nordhausen (ots)

Fast gleichzeitig krachte es am Dienstnachmittag im Stadtgebiet von Nordhausen. Gegen 16.15 Uhr musste der Fahrer eines VW Passat in der Freiherr-vom-Stein-Straße an einer Ampel halten. Ein VW up kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Passat auf. In der Töpferstraße kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Hier musste der Fahrer eines Dacia verkehrsbedingt halten. Eine Audifahrerin fuhr mit ihrem Auto auf. In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell