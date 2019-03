Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein verletzter Autofahrer bei Unfall

Windeberg (ots)

Bei einem Unfall zwischen Mühlhausen und Windeberg wurde am Dienstagvormittag ein 65-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der Mann war gegen 10.15 Uhr mit seinem Daihatsu in Richtung Mühlhausen unterwegs, als vor ihm ein entgegenkommender VW Amarok nach links in ein Feld abbog. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Das Fahrzeug des 65-Jährigen kollidierte in der Folge mit einem Touran, der hinter dem VW Amarok fuhr. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

