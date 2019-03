Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zaunsfelder gestohlen

Immenrode (ots)

Insgesamt 11 Zaunsfelder aus grünem Metall wurden vom Gelände des Trink-und Abwasserzweckverbandes zwischen Immenrode und Straußberg gestohlen. Am Montagmittag hatte ein Mitarbeiter das Fehlen der 1.83 m hohen und ca. 24 m langen Zaunsfelder bemerkt. Am Donnerstag, dem 27. Februar, war die Umfriedung noch vollständig. Das Gelände ist von der Landstraße 2083 ca. 600 m entfernt und schlecht einzusehen. Wer dennoch Angaben zum Diebstahl machen kann oder wem verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

