Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand glücklicherweise nur falscher Alarm

Schiedungen (ots)

Ein Defekt in einem Stromverteilerkasten führte am Dienstagmorgen zu einem Feuerwehr-und Polizeieinsatz in Schiedungen. Zunächst waren die Einsatzkräfte von einem Scheunenbrand ausgegangen. Diese erste Information bestätigte sich glücklicherweise nicht. Aus einem Partyraum war Qualm gedrungen, es roch nach Verbranntem. Der Eigentümer konnte das Feuer selbst löschen. Die Feuerwehr stellte im Anschluss keine weiteren Glutnester fest. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

