LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht (Nordhausen)

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung an der Echten Nordhäuser Marktpassage. Zwischen dem 09. Januar und 26. Januar wurde die Außenfassade der Passage im Bereich der Wolfstraße an verschiedenen Stellen beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand entstanden Einkerbungen im Putz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1700 Euro. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem gegenüber wurde möglicherweise die Beschädigung zugegeben bzw. thematisiert? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

