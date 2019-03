LPI-NDH: Lkw hinterlässt Schaden

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Ein Anwohner in Ferna erlebte am Montagmorgen eine böse Überraschung. In der zurückliegenden Nacht hatte ein unbekannter Lkw den Neuen Weg, trotz Verbots, befahren und hatte dabei einen Torpfosten touchiert. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr das Fahrzeug davon. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

