Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte drangen am Sonntagabend in einen Lebensmittelmarkt in Heiligenstadt ein. Einem Passant war kurz nach 22.00 Uhr die optische Alarmanlage am Markt in der Grünewaldstraße aufgefallen. Als er am Gebäude nachschauen wollte, flüchtete ein bislang unbekannter Mann zu Fuß. Der Passant verständigte daraufhin die Polizei. Die Polizisten entdeckten wenig später ein aufgebrochenes Fenster. Im Geschäft wurde der Tresor gewaltsam geöffnet. Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen. Zur Höhe des entstandenen Schadens und der Beute sind noch keine Aussagen möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell