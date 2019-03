Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Busse beschädigt

Mühlhausen (ots)

Ein Mitarbeiter der Regionalbus GmbH in Mühlhausen entdeckte in der zurückliegenden Nacht zwei beschädigte Busse auf dem Gelände in der Bonatstraße. Unbekannte hatten sich im Bereich der Türschlösser zu schaffen gemacht und so die Türen zum Öffnen gebracht. Man hinterließ einen geringen Schaden, gestohlen wurde nichts.

