Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Täter bauen Spiegelglas von geparkten Mercedes ab

Heiligenstadt, Eichsfeldkreis (ots)

In der Nacht von Freitag (08.03.) auf Samstag (09.03.) haben es bislang unbekannte Täter auf das Spiegelglas eines linken Außenspiegels von einer Mercedes C-Klasse abgesehen. Der Pkw wurde durch seinen Besitzer am Abend in der Brüsseler Straße gegenüber der Feuerwehr in Heiligenstadt abgestellt.

Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurück kehrte, entdeckte er das Fehlen des augenscheinlich fachgerecht demontierten Glases. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 150 EUR.

Wer den Dieb beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03606/651-110 bei der Polizei Heiligenstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 651110

E-Mail: pi.eichsfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell