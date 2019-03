Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Kosmetikartikeln, Diebe legen Wert auf Mundpflege

Teistungen, Eichsfeldkreis (ots)

Zu einem erheblichen Ladendiebstahl von Kosmetikartikeln kam es vermutlich am Abend des 08.03.2019 in einem Teistunger Supermarkt. Der oder die Täter nutzten augenscheinlich einen unbeobachteten Moment im abgelegenen Bereich des Marktes und entwendeten Mundpflegeartikel von einem mittleren dreistelligen Betrag. Neben diversen Zahncremes und Mundwassern fielen auch mehrere Packungen Haftcreme sowie Reinigungstabletten für Gebisse in das Visier der Diebe.

Nach einer ersten Auswertung der Überwachungsanlage des Marktes konnten bereits erste Hinweise auf den Täter gewonnen werden. Der Ermittlungsdienst der Polizeistation in Leinefelde nimmt darüber hinaus unter der 03605/5690-0 sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeistation Leinefelde

Telefon: 03605/5690-0

E-Mail: pi.eichsfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell