Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinanersetzung bei Karnevalsveranstaltung

Oberbösa (ots)

Am 10.03.2019 kam es gegen 01:30 Uhr bei der Abschlussveranstaltung des Faschings in Oberbösa zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Gast beachtete das bestehende Rauchverbot nicht und wurde von der Security des Saales verwiesen. Der Gast warf einem der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein Bierglas in den Nacken, das anschließend zu Boden fiel und zerbrach. Der Gast kam unmittelbar hiernach zu Fall und stürzte in die Scherben, wodurch er sich verletzte. Da er noch immer aggressiv gegenüber dem Sicherheitsdienst war, wurde durch die Ordner Pfefferspray eingesetzt. Der Gast zog sich durch seinen Sturz Verletzungen zu, die einer weiteren Behandlung im Krankenhaus bedurften. Durch die Polizei wurden vor Ort mehrere Anzeigen aufgenommen.

