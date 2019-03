Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung durch Steinwürfe

Roßleben (ots)

Am 09.03.2019 kam es in den Nachtstunden zu einer Sachbeschädigung in der Otto-Römer-Straße in Roßleben. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden gegen 01:30 Uhr Steine gegen die Scheibe des Schlafzimmerfensters einer 37-jährigen Bewohnerin geworfen. Hierdurch entstand Sachschaden am Glas. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeistation Artern zu melden.

