Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fehler beim Ausfahren aus Grundstück

Ringleben (ots)

Am 08.03.2019 gegen 15:00 Uhr beabsichtigte ein 40-jähriger mit seinem Audi von einem Grundstück auf die Grabenstraße in Ringleben zu fahren. Hierbei übersah er einen 52-jährigen, der die Grabenstraße bereits mit seinem VW befuhr. Hierdurch kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 200,- EUR entstand.

