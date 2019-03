Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Wenden

Sondershausen (ots)

Am 09.03.2019 kam es gegen 08:30 Uhr im Jechaer Weg in Sondershausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mann befuhr in seinem Ford die Straße von Sondershausen in Richtung Berka. Er beabsichtigte in der Eimündung Am Kalkhügel zu wenden. Als er wieder auf den Jechaer Weg auffahren wollte, übersah er eine zuvor hinter ihm fahrende 39-jährige in ihrem Renault, welche nunmehr vorfahrtsberechtigt war. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein geschätzter Sachschaden von ca. 4000,- EUR entstand. Personen wurden nicht verletzt. Gegen den 77-jährigen wurde ein Bußgeldverfahren wegen eines Vorfahrtsverstoßes eingeleitet.

