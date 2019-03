Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus

Sondershausen (ots)

Am Freitag Abend gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Wohnblock in der Weizenstraße 1 von Sondershausen. Dieses Gebäude wird überwiegend von Ausländern bewohnt. Insgesamt mussten 9 Personen (7 Erwachsene u. 2 Kinder) mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung im DRK Krankenhaus Sondershausen behandelt werden. Bei den Maßnahmen waren Vertreter der Ausländerbehörde vor Ort und konnten die betroffenen Familien kurzfristig in andere Wohnungen unterbringen. Die betreffenden Räumlichkeiten wurden nach Abschluß der Löscharbeiten amtlich gesperrt, so dass am Montag die KPI Nordhausen mit den Ermittlungen beginnen kann. Aufgrund dessen können zur Brandursache derzeit keine konkreten Aussagen getroffen werden. Laut derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei nicht von einem fremdenfeindlichem Hintergrund aus.

