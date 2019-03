Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheiben beschädigt

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte die Glastür der Apotheke in der Grimmelallee, Grimmelhof, einzuschlagen. Sie hinterließen ein Loch im Glas. In die Apotheke gelangte man jedoch nicht. In der Heinrich-Zille-Straße wurde die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen, gestohlen aber nichts. Vermutlich handelt es sich in beiden Fällen um den oder die gleichen Täter. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

