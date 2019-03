Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Pkw

Bad Langensalza (ots)

Am Freitagmorgen schlugen Unbekannte zwischen 05:45 Uhr und 08.25 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Pkw in der Käthe-Kollwitz-Straße ein. Vom Beifahrersitz wurde im Anschluss die Handtasche mit persönlichen Gegenständen gestohlen. Der Mercedes stand auf dem Parkplatz des Kindergartens Birkenwiese. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell