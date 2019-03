Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener rastet aus

Sondershausen (ots)

Betrunkener rastet aus Völlig ausgerastet ist am Donnerstagnachmittag ein 34-jähriger Mann in Sondershausen. Der Betrunkene hatte in der Ferdinand-Schlufter-Straße auf der Straße einen Bekannten mit einer Hundeleine geschlagen. Zuvor zerstörte er in einem Café in der Lohstraße Teile der Einrichtung. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Ein Alkoholtest hatte über 1,9 Promille ergeben. Was ihn so wütend gemacht hat, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

