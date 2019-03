Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zechpreller ertappt

Nordhausen (ots)

Ihre Rechnung konnten oder wollten am Donnerstagabend vier junge Männer in einem Bowlingcenter in der Halleschen Straße nicht bezahlen. Bei Eintreffen der Polizei hatte ein Zechpreller bereits das Weite gesucht. Ein weiterer Gast entschied sich dann doch lieber zu bezahlen. Gegen seine drei Kumpels wird nun wegen des Verdachtes des Betruges ermittelt.

