Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch ohne Beute (Nordhausen)

Nordhausen (ots)

Anwohner meldeten in der zurückliegenden Nacht, kurz nach 03.00 Uhr, einen vermutlichen Einbruch in einen Schuppen auf dem Gelände eines Pflegeheimes in der Rautenstraße. Sie waren durch ein Klirren auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Die Beamten entdeckten einen aufgebrochenen Gartenschuppen. Gestohlen wurde nichts.

