Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Windböe verursacht Unfall, zwei Menschen verletzt

Bad Tennstedt (ots)

Zwei Frauen wurden bei einem Unfall heute Mittag zwischen Bad Tennstedt und Herbsleben leicht verletzt. Ein Iveco mit Anhänger war gegen 11.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Herbsleben unterwegs, als der Hänger von einer Windböe erfasst wurde. Er kippte in die Gegenfahrbahn. Die Fahrerin eines Kia konnte dem Anhänger noch ausweichen, die Fahrt endete jedoch in einem Graben. Die Frau und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. An der Unfallstelle kam es über eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

