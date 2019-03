Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anhänger mit Gegenverkehr kollidiert

Oberspier (ots)

Ein Autofahrer war am Donnerstag, kurz vor 10.00 Uhr, mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann auf der Bundesstraße 4 von Oberspier in Richtung Westerengel unterwegs. Aufgrund einer Windböe kam der Anhänger ins Schlingern. Infolge dessen geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell