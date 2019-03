Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsschild auf Auto geprallt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Verkehrsschild, das auf dem Parkplatz in der Aegidienstraße aufgestellt war, wurde am Donnerstagvormittag durch den starken Wind umgerissen. Dabei prallte das Schild auf einen abgestellten Mazda. Der Fahrzeugbesitzer war nicht vor Ort, wurde aber durch die Polizisten über den Unfall informiert. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell