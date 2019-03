Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Softairwaffe nach vermeintlichen Wohnungsbrand sichergestellt

Mühlhausen (ots)

Ein Rauchmelder löste am Mittwochabend, gegen 21.25 Uhr, einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Erfurter Straße aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte drang Rauch aus der Wohnung, in der sich auch noch der Bewohner befand. Als die Polizisten an der Wohnungstür klopften, hörten sie im Wohnungsinneren Schüsse. Die Beamten verschafften sich Zutritt zur Wohnung und nahmen den Bewohner fest. Der 38 Jahre alte Mann hatte mit einer Softairwaffe auf die geschlossene Wohnungstür gezielt. Die Kriminalpolizei fand Brandspuren auf einem Tisch in der Wohnung, die darauf schließen lassen, dass der Mann auf dem Tisch gezündelt hatte. Der Bewohner begab sich freiwillig mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell