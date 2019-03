Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Körperverletzung

Großengottern (ots)

Bereits am Donnerstag, 07. Februar, soll es in Großengottern zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ersten Informationen zufolge soll ein Vater im Bereich des Rathauses sein Kind geschlagen haben. Die Tat ereignete sich vermutlich kurz nach 07.00 Uhr. Anschließend sollen Vater und Kind gemeinsam Richtung Marktstraße davon gegangen sein. Der mutmaßliche Vater war ca. 40 Jahre alt und 1,80 m groß. Er hatte graue Haare und war mit einer blauen Jacke und einer Jeans bekleidet. Bei sich hatte er einen roten Rucksack. Das Kind war möglicherweise zwischen 10 und 13 Jahre alt. Wer hat die vermeintliche Körperverletzung beobachtet oder kann Angaben zum mutmaßlichen Vater und seinem Kind machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

