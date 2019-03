Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Dingelstädt (ots)

Am Dienstag kam es, gegen 14.50 Uhr, am Busbahnhof in Dingelstädt zu einer Körperverletzung, zu der die Polizei Zeugen sucht. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 14 Jahre alten Jugendlichen, infolge derer der 14-Jährige verletzt wurde. In die Auseinandersetzung schritt eine Frau schlichtend ein. Die Polizei bittet die Frau, sich zu melden, da sie als wichtige Zeugin in Betracht kommt. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell