Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Worbis (ots)

Vier Fahrzeuge sind am Dienstagnachmittag in Worbis, infolge eines Auffahrunfalls, aufeinander geschoben worden. Die 21 Jahre alte Fahrerin eines Audi befuhr gegen 16.15 Uhr die Industriestraße in Richtung Hausener Weg. Da ein davor befindliches Fahrzeug abbog, musste sie verkehrsbedingt bremsen. Die zwei dahinter fahrenden Autos, ein VW und ein Renault, hielten ebenfalls. Der folgende 36-jährige Autofahrer kam mit seinem Seat nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Renault auf. Infolge dessen wurden die drei haltenden Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der 49-jährige Renault-Fahrer wurde leicht verletzt. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden.

