Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradreifen und Elektroroller aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag wurde der Polizei ein Kellereinbruch in der Hardenbergstraße gemeldet. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zum Kellerraum verschafft und die Räder eines Fahrrades, sowie einen Elektroroller im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

