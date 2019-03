Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer in Auto eingeklemmt

Limlingerode (ots)

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall im Landkreis Nordhausen schwer verletzt worden. Der 31-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf der Straße zwischen Limlingerode und Mackenrode unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Ford kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer war in seinem Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 17.15 Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar.

