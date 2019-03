Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kinderwagen in Hausflur abgebrannt

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht setzten Unbekannte einen Kinderwagen, der im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Wanfrieder Straße abgestellt war, in Brand. Am Morgen hatten Hausbewohner den vollständig ausgebrannten Kinderwagen festgestellt und die Polizei informiert. Das Feuer war bereits selbstständig erloschen. Durch den entstandenen Ruß wurde das gesamte Treppenhaus in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mindestens 5200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

