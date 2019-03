Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ammern (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, 27. Februar, ereignete und in deren Folge ein Radfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei dringend Zeugen. Gegen 18.30 Uhr war ein 14 Jahre alter Radfahrer auf der Landstraße 2035 zwischen Lengefeld und Ammern unterwegs. Dabei kamen dem Jugendlichen zwei Pkw entgegen, wobei einer den anderen in einer Kurve überholte. Um eine drohende Kollision mit dem überholenden Pkw zu vermeiden, musste der Radfahrer die Straße verlassen. Infolge dessen stürzte er und zog sich Verletzungen zu. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Autofahrer setzten ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum überholenden Fahrzeug machen können. Insbesondere bittet die Polizei den Fahrer des Pkw, der überholt wurde, sich zu melden, da er als wichtiger Zeuge in Betracht kommt. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

