Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Ausparken kollidiert

Nordhausen (ots)

Zwei Autofahrerinnen hatten ihre Fahrzeuge am Montag auf dem Parkplatz Am Alten Tor abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr gleichzeitig aus ihren gegenüberliegenden Parkplätzen rückwärts ausparkten, kam es zur Kollision. Die Fahrerinnen im Alter von 19 und 45 Jahren blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

