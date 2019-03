Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher nimmt Drogen mit zu Faschingsveranstaltung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Jugendlicher wurde am Montagabend mit Drogen erwischt, als er an einer Faschingsveranstaltung in der Stadthalle teilnehmen wollte. Der Sicherheitsdienst hatte bei den Einlasskontrollen die Cannabisblüten bei dem 17-Jährigen entdeckt und die Polizei informiert. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und erstatteten gegen den Jugendlichen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell