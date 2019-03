Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann mit Haftbefehl erwischt

Bad Frankenhausen (ots)

Ein Mann aus Sachsen-Anhalt erregte am späten Montagabend in Bad Frankenhausen das Misstrauen einer Anwohnerin. Er soll gegen 23.20 Uhr um die Garagen im Bachmühlenweg geschlichen sein. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten den 31-Jährigen schlafend auf der Rücksitzbank seines Transporters, der mit laufenden Motor geparkt war, feststellen. In dem Fahrzeug fanden die Beamten Drogen. Außerdem lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Zur Vollstreckung des Haftbefehls wurde er an die zuständige Polizei in Sachsen-Anhalt übergeben.

