Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit bei Faschingsveranstaltung eskaliert

Sondershausen (ots)

In der vergangenen Nacht eskalierte die Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern bei einer Faschingsveranstaltung in der Nordhäuser Straße. Im Verlauf des Streits soll ein 17-Jähriger einen Stuhl genommen und ihn seinem 20 Jahre alten Widersacher gegen den Kopf geworfen haben. Dieser trug eine blutende Platzwunde davon und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Jugendlichen nicht mehr feststellen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte aber seine Identität geklärt werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Was der Auslöser der Auseinandersetzung war, ist derzeit nicht bekannt.

