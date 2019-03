Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gesucht

Nordhausen (ots)

Ein Mann mit mehreren oberflächlichen Schnitt- und Stichverletzungen bat am Montagabend einen Lkw-Fahrer in Nordhausen am Darrweg um Hilfe. Der Lkw-Fahrer informierte die Polizei. Der 34-Jährige soll sich die Verletzungen bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem bislang Unbekannten zugezogen haben. Seinen Angaben zufolge begann der Streit zwischen den Männern am Nachmittag, gegen 14.00 Uhr, in der Arnoldstraße und endete schließlich im Bereich des Bahnhofs. Der 34-Jährige konnte nach der Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Auseinandersetzung zwischen den Männern bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

