Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Unfall im Unstrut Hainich Kreis

Schönstedt (ots)

Auf der B247 bei Schönstedt kam es am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Gegen dreiviertel neun war ein 32-jähriger Audifahrer auf einen Ford aufgefahren, der in Richtung Bad Langensalza unterwegs war und aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt halten musste. Der Audifahrer erlitt einen leichten Schock, der 28-jährige Fahrer des Ford wurde ebenfalls leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von ca. 16000 Euro. Kurz vor 10 war die Straße wieder frei befahrbar.

