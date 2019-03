Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Lea Charlotte Johanna Steiner?

Bad Frankenhausen (ots)

Seit Freitagabend, 01. März, wird die 14 Jahre alte Lea Charlotte Johanna Steiner aus Bad Frankenhausen vermisst. Die Jugendliche ist 1,70 m groß und schlank. Auffällig ist ein Leberfleck am rechten, unteren Augenlid. Vermutlich ist die Vermisste komplett in schwarz gekleidet. Wahrscheinlich trägt sie mintgrün-weiße Schuhe und eine dunkelblaue Umhängetasche mit der Aufschrift Adidas. Ersten Ermittlungen zufolge hat die 14-Jährige die Stadt mit einem Bus in Richtung Gera verlassen. Möglicherweise hält sie sich mit einem Freund in Gera auf. Wer hat die vermisste Lea Charlotte Johanna Steiner gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

