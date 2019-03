Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hausfassade mit Graffiti besprüht

Mühlhausen (ots)

Zwischen Donnerstag, 28. Februar, und Montag, 04. März, beschmierten Unbekannte die hintere Fassade eines Werkstofflagers in der Industriestraße. Am Montagvormittag wurde das Graffiti, welches die gesamte Hausfassade bedeckt, festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen auf dem Gelände der Lagerhalle aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

