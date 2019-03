Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Leinefelde (ots)

Die Fahrerin eines Mercedes befuhr am Montagmorgen, kurz nach 05.00 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Leinefelde in Richtung Worbis. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem wartepflichtigen Toyota eines 59-Jährigen, der auf die Bundesstraße auffahren wollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell