Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Bad Langensalza (ots)

Am Lindenbühl in Bad Langensalza stoppten Polizisten am Sonntagnachmittag den Fahrer eines Peugeots. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Er musste mit zur Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

